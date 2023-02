Lecce: buone notizie per Baroni, ecco la situazione del top player infortunato

Buone notizie in casa Lecce, per quanto riguarda la situazione indisponibili. Un top player, perchè di tale si tratta, può essere recuperato per la prossima gara. Stiamo parlando ovviamente di Samuel Umtiti, che era stato indisponibile nell’ultima gara contro l’Atalanta. Gara vinta dal Lecce anche senza la sua presenza.

La situazione Umtiti

Buone notizie per il Lecce di Marco Baroni, al lavoro anche oggi al centro sportivo. Il club pugliese, in vista del match contro il Sassuolo, in calendario sabato sera, ritrova una colonna portante della propria formazione. Samuel Umtiti, infatti, ha ripreso a lavorare con il gruppo squadra dopo l’affaticamento muscolare che l’aveva costretto a saltare la gara contro l’Atalanta. Il Lecce potrà tornare ad usufruire delle prestazioni del suo top player difensivo e se lo potrà godere fino alla fine del campionato. Poi? Umtiti ha dichiarato più volte di stare benissimo a Lecce, vedremo come si concluderà la trattativa nel calciomercato prossimo.