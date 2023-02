Lecce-Roma dove vedere la 22° giornata di Serie A TIM, il match è in programma allo Stadio Via del Mare sabato 11 febbraio alle ore 18:00. Il team di Mourinho punta alla continuità in modo da consolidare il terzo posto tanto ambito, il Lecce al contempo, squadra in grande salute. farà di tutto per spezzare la catena. Ricordiamo che nel mese di gennaio la squadra di Marco Baroni ha battuto la Lazio e pareggiato contro il Milan.

Al momento la Roma si trova costretta ad affrontare situazioni poco piacevoli, ma è opportuno dire che, all’interno del rettangolo di gioco sembra aver trovato la quadra. Il terzo posto alle spalle di Napoli e Inter lo dimostra.

Lecce-Roma dove vedere la partita in diretta tv o in streaming

Il match tra Lecce e Roma si potrà vedere in esclusiva su DAZN. Per farlo, basterà semplicemente cliccare sull’applicazione presente su smartphone, PC, tablet, Smart TV e su console di gioco.

Telecronisti del match

La telecronaca di Lecce-Roma è affidata a Edoardo Testoni, affiancato dall’ex calciatore Simone Tiribocchi, al commento tecnico. Il pre partita del match inizierà su DAZN circa 30 minuti prima del fischio d’inizio.