Lecce, cambiano le strategie in attacco: ecco il nuovo titolare contro il Sassuolo

Il Lecce che viene dalla meravigliosa trasferta vincente di Bergamo contro l’Atalanta è pronto per affrontare il prossimo avversario e far sognare tutto il popolo giallorosso. Risultati al di sopra delle aspettative quelli ottenuti dagli uomini di Baroni e tutto grazie alla ampia rosa messa a disposizione da Corvino. Tante le alternative importanti in ogni ruolo e tante le rotazioni effettuate. Nella prossima gara ci sarà un ritorno in attacco.

Contro il Sassuolo Baroni cambia l’attacco

Il Lecce di Baroni in questo momento è una squadra formato Champions League, capace di conquistare ben diciotto punti nelle ultime dieci partite di Serie A: un bottino che lancerebbe i pugliesi al quarto posto in classifica generale. Ceesay, autore di un super gol nel match contro l’Atalanta, può conquistare altro terreno. L’attaccante di Baroni, in vista del match contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, sembra destinato ad una casacca da titolare. Ceesay scenderà in campo dal primo minuto, con Colombo relegato in panchina. A completare il tridente offensivo del Lecce insieme a Strefezza, con Di Francesco squalificato, ci sarà Banda.