Lecce: Umtiti a sorpresa disponibile per l’Atalanta?

Umtiti si-Umtiti no, questo è il dubbio del giorno in casa Lecce, verso la partita di domani a ora di pranzo in quel di Bergamo contro l’Atalanta. Se fino a ieri non c’erano dubbi alcuni sulle sue possibilità di scendere in campo, in realtà già nella serata di ieri trapelavano alcune, anche se basse, sensazioni di poterlo vedere tra gli 11 titolari.

Le condizioni di Umtiti

La logica vorrebbe che Umtiti rimanesse a riposo per poi tornare la settimana seguente, ma una serie di fattori fanno pensare al contrario. La partita contro una squadra come l’Atalanta, una delle più forti squadre a livello offensivo del campionato, l’ottimo momento del Lecce e della coppia difensiva, unita alla voglia del giocatore, sono tutti fattori che se sommati fanno pensare che Umtiti ce la metterà tutta per scendere in campo. C’è da fare una premessa fondamentale, quanto scontata: tutto dipenderà da quanto sarà intenso il dolore, o fastidio come dir si voglia, alla muscolatura di Umtiti. Senza il nulla osta dello staff del Lecce tutti questi fattori andranno a decadere. Umtiti si-Umtiti-no ce lo porteremo avanti fino all’immediata vigilia, ma ne vale la pena.