Lecce, contro il Sassuolo out Strefezza e Di Francesco, ecco i sostituti

Il Lecce delle meraviglie vuole continuare a stupire, anche senza il suo attacco titolare. Il prossimo avversario sarà il Sassuolo, squadra sempre temibile, soprattutto fuori casa, dove qualche partita fa sbancò San Siro, rifilando una sonora sconfitta al Milan. Ma anche il Lecce non scherza, gli uomini di Baroni vengono da una vittoria incredibile in quel di Bergamo contro l’Atalanta e contro il Sassuolo ci si aspettano scintille.

Il Lecce cambia il reparto offensivo

Il Lecce nel prossimo turno contro il Sassuolo dovrà fare a meno probabilmente di Strefezza e sicuramente Di Francesco, con Colombo relegato in panchina da Ceesay. In pratica attacco titolare stravolto e spazio a nuovi protagonisti. Contro il Sassuolo, Ceesay vincerà il testa a testa con Colombo, mentre Banda è Oudin agiranno sugli esterni in fase offensiva. Se i primi due hanno trovato la maglia titolare nelle prime partite del campionato per Remi Oudin si tratta di una possibilità importante. Il 26enne, in prestito dal Bordeaux, ha accumulato 322 minuti in 16 spezzoni di gara, giocando da titolare due volte, sempre in casa, contro Juventus e Salernitana. Dall’indubbio tasso tecnico, Oudin non si è ancora distinto con una giocata individuale, ma la partita in arrivo per lui potrebbe essere quella della svolta.