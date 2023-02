I risultati deludenti dell’ultimo periodo sono costati la panchina a Gotti, che saluta lo Spezia dopo mezza stagione. Il suo posto, per il momento, sarà occupato da Lorieri, già vice di Gotti. Da domani, però, potrebbe arrivare già il nuovo allenatore dello Spezia: Leonardo Semplici. Dopo le esperienze in Serie A con Spal e Cagliari, è fatta per il suo ritorno nella massima serie.

Semplici-Spezia: tutto fatto

Classe 1967, Semplici è uno dei fautori del miracolo Spal, portata dalla Serie C alla Serie A fra il 2014 e il 2018. Nella sua prima annata nella massima serie con la Spal, l’allenatore fiorentino ha centrato una insperata salvezza con una cavalcata nel girone di ritorno in cui ha conquistato ben 23 punti. Tre di questi punti sono stati il frutto di tre pareggi contro Inter, Juventus e Lazio. Ora Semplici è pronto al ritorno in Serie A e lo Spezia potrebbe essere l’occasione giusta per rilanciarsi. Dopo l’esperienza alla Spal, Semplici ha ricoperto la carica di allenatore del Cagliari, portando gli isolani a una salvezza che sembrava impossibile prima del suo approdo nel 2021. L’inizio di stagione 2021/22, invece, porta a casa solo un punto in 3 partite e viene sollevato dall’incarico; il Cagliari retrocederà poi a fine stagione.