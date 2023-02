Serie A, dove vedere Spezia-Juventus: diretta tv e streaming live

Domenica 19 febbraio 2023 alle ore 18:00 si gioca all’Alberto Picco il match Spezia Juventus, valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A, ecco dove vedere il match tra bianconeri liguri e bianconeri piemontesi.

Lo Spezia è in un momento non semplice di risultati che è costato l’esonero al tecnico Gotti con il successivo insediamento al suo posto della coppia Terzi-Lorieri. Dopo la partita contro la Juventus si dovrebbe sapere il nome del sostituto con in pole position Leonardo Semplici. La Juventus dal canto suo ha fatto registrare un passo indietro nella gara contro il Nantes, esordio nel calendario di Europa League, dopo i successi in campionato contro Salernitana e Fiorentina. Allegri è chiamato a invertire la rotta prima in campionato e poi, giovedi prossimo, anche in Europa.

All’andata Juventus-Spezia terminò con il risultato di 2-0, grazie al gioiello di Vlahovic su punizione e alla rete di Milik a chiudere il match. Le due squadre si sono affrontate 11 volte, con 5 vittorie della Juventus, 4 pareggi e 2 vittorie dello Spezia. Entrambe le vittorie liguri sono arrivate in trasferta, l’ultima in Serie B nel 2006/07 e la prima addirittura nel 1923.

Spezia-Juventus, le probabili formazioni: le prime scelte di Lorieri e Terzi

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Amian, Wisniewski, Nikolaou; Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo, Reca; Verde, Shomurodov.

all. Lorieri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Gatti; Illing Jr, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Kean.

all. Allegri

Spezia-Juventus, dove vedere il match del Picco

E’ possibile vedere il match Spezia-Juventus in diretta tv su DAZN dalle ore 18:00 con telecronaca di Ricky Buscaglia e commento tecnico di Marco Parolo. La gara sarà trasmessa anche in diretta streaming live sempre su DAZN scaricando l’APP su un qualsiasi dispositivo mobile (pc, tablet, smartphone).

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora