Milan: Mike Maignan a disposizione, sarà schierato contro l’Atalanta? Sceglie Pioli

Il Milan ha finalmente a disposizione il suo portiere titolare: Mike Maignan titolare domani sera contro l’Atalanta? La scelta toccherà a Pioli. Un ritorno che tutti i tifosi rossoneri hanno aspettato con impazienza e finalmente è arrivato il momento.

La scelta di Pioli su Maignan

La decisione su chi sarà scelto come portiere titolare verrà presa domani quando ci sarà l’ultimo provino, in occasione della rifinitura. Maignan è completamente recuperato, come dimostrano i quattro giorni di fila di allenamenti in gruppo, scalpita per tornare e dovrebbe giocare. Pioli però ci va con i piedi di piombo e, dopo 5 mesi di assenza del suo numero 1, tiene aperta anche l’opzione Tatarusanu. I due vivono momenti diversi. L’ex Fiorentina sta vivendo un buon momento di forma e sta facendo ricredere i tanti critici. Maignan invece non gioca una partita ufficiale dal 18 settembre 2022 quando durante l’amichevole Francia-Austria, si ferma per una lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro. La sensazione è che Maignan sia favorito su Tatarusanu.