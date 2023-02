Milan: pazza idea di Pioli per domenica, i due top player titolari?

Il Milan che affronterà domenica l’Atalanta potrebbe schierare titolari due top player, di ritorno dai rispettivi infortuni. Pioli ha questa “pazza” idea in mente, e chissà se alla fine la metterà in atto. Milan-Atalanta sarà il big match di giornata in Serie A.

Pazza idea di Pioli contro l’Atalanta

La pazza idea di Pioli contro l’Atalanta consiste nello schierare insieme negli undici iniziali sia Mike Maignan che Zlatan Ibrahimovic. Sarebbe un sogno per i tifosi rossoneri, non troppo irrealizzabile però. Maignan tornerebbe a difendere i pali della porta rossonera. Inoltre La Gazzetta dello Sport è pronta a scommettere che contro l’Atalanta sarà il momento anche di Zlatan Ibrahimovic, che aiuterà Giroud nel difficile compito di trascinare i compagni verso la vittoria e a trovare la via della rete. Maignan all’inizio della formazione e Ibrahimovic alla fine, i tifosi rossoneri sono pronti a scandire i loro nomi in quel di San Siro domenica sera contro l’Atalanta.