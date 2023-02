Napoli vittoria Champions – La favola Napoli sta incantando non solo l’Italia calcistica, ma anche l’Europa ed il resto del mondo. La squadra di Spalletti non sta impressionando soltanto per i numeri da record, ma anche per lo straordinario gioco espresso sul campo.

Complimenti molto importanti per la squadra di Aurelio De Laurentiis, sono arrivati direttamente dal vice presidente della UEFA, Zibì Boniek. Il mangaer del massimo organismo calciastico europeo, ai microfoni di Vikonos Web Radio/Tv, ha espresso dichiarazioni molto importanti sul club azzurro. Boniek è convinto che il Napoli non solo possa vincere lo scudetto, ma sia una seria candidata alla vittoria della Champions League.

Queste le sue parole: “L’estate scorsa nessuno si è reso conto del grande lavoro fatto dal ds Cristiano Giuntoli. La formazione del Napoli non ha un crac totale già affermato, ma ha equilibrio e per vincere ci vuole questo, ha tanti ottimi giocatori non una sola stella. La vera stella forse è Luciano Spalletti, uno dei migliori allenatori in circolazione. Perchè il Napoli non deve sognare di vincere la Champions League? Il Napoli per me gioca meglio del Real Madrid, vince le sue partire dominando, non fa difesa e contropiede”.

I numeri del Napoli effettivamente sono davvero impressionanti con un vantaggio in classifica in campionato arrivato a +13 sull’Inter seconda, e ben 16 punti sulla Roma terza. I bookmakers vedono il Napoli una seria contendente per la vittoria della Champions League, sicuramente non la favorita ma una di quelle che potrebbe sorprendere. La prossima sfida con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte potrà dire molto sulle ambizioni europee del club. Ricordiamo che De Laurentiis avrebbe addirittura aumentato tutti i premi per i calciatori, non solo per lo scudetto, ma anche per la vittoria della massima competizione europea.