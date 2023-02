Piove sul bagnato in casa Inter: infortunio per Mkhitaryan?

L’Inter porta a casa tre punti fondamentali contro un’Udinese che è parsa senza voglia e senza obiettivi. Il gol di Lukaku su rigore aveva portato in vantaggio i neroazzurri, raggiunti poi sull’uno a uno con la rete di Lovric allo scadere del primo tempo. Il gol di Mkhitaryan e quello poi di Lautaro Martinez, subentrato al belga, hanno chiuso la partita sul 3-1. E proprio l’armeno, migliore in campo, è uscito pochi minuti dopo la rete a causa di uno scontro di gioco. Infortunio serio per Mkhitaryan o solo una botta? Questa è la domanda che si stanno facendo i tifosi neroazzurri.

Infortunio per Mkhitaryan: ci sarà col Porto?

Arrivato in estate dalla Roma, l’armeno è riuscito a ritagliarsi un ruolo fondamentale nell’Inter, complice l’infortunio di Brozovic. Ai microfoni di Sky Mkhitaryan ha commentato la partita e ha parlato anche del suo infortunio: “Ho un po’ di dolore, ma sto bene.. spero di stare bene. La cosa più importante è che abbiamo preso tre punti. Contro l’Udinese è sempre difficile giocare e anche oggi, come all’andata, abbiamo passato un momento duro. Fortunati a non prendere il secondo gol e poi bravi a segnare noi. Un bel periodo a livello personale? Capisco l’importanza delle partite e faccio di tutto per recuperare il più possibile. Sono pronto a giocare sempre, poi se sarò in panchina tiferò per i miei compagni: l’importante è la squadra” parlando poi del match contro il Porto ha aggiunto “Loro sono forti, ci ho già giocato contro la Roma e so che sono molto cattivi. In Champions League non ci sono partite facili“.