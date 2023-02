Problemi per Tim: derby a rischio? Dazn cerca la soluzione

Il derby fra Milan e Inter sarà cruciale ai fini della classifica e le problematiche legate alle reti Telecom potrebbero non favorire gli utenti che proveranno a collegarsi su DAZN. Il down della Tim è stato segnalato già in mattinata e sarebbe legato a ‘problemi di interconnessione internazionale‘. Quindi chi proverà a connettersi questa sera su DAZN tramite reti Telecom potrebbe avere problemi questa sera e rischiare di perdersi la stracittadina.

DAZN avverte in ottica derby: “Stiamo provando a sistemare”

Le due squadre di Milano si affronteranno in un match fondamentale per entrambe le squadre. Se l’Inter – senza Correa, infortunato – arriva al match con l’entusiasmo dopo la vittoria contro l’Atalanta, il Milan ci arriva col morale a pezzi e con la prospettiva di essere all’ultima spiaggia per non abbandonare definitivamente il sogno scudetto. Tramite una nota sui canali social, DAZN Italia ha parlato della segnalazione dei problemi che molti utenti, aventi rete Telecom, stanno riscontrando e ne ha parlato in ottica derby: “Sono in corso segnalazioni sulla presenza di problemi sulla rete internet di uno dei principali operatori telefonici, che stanno creando disservizi ai suoi clienti e, conseguentemente, anche ad alcuni clienti DAZN. Il partner è al lavoro per risolverli“.