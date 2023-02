Roma, alla scoperta dell’ultimo acquisto Diego Llorente che insidierà Ibanez

La Roma ha acquistato un difensore sul finire di questo calciomercato invernale, che sarà un valido aiuto nella rosa giallorossa. L’affare Zaniolo ha monopolizzato l’interesse per il calciomercato della Roma, ma in società si sono fatti trovare pronti per ogni evenienza. Arriva Diego Llorente, ecco tutte le sue caratteristiche.

Alla scoperta di Diego Llorente

E’ ufficiale: Diego Llorente è un nuovo giocatore della Roma. Il club giallorosso ha depositat il contratto del difensore spagnolo classe ’93, che arriva dal Leeds United in prestito con diritto di riscatto. Lo spagnolo si candida per essere una delle prime alternative nel terzetto difensivo giallorosso: chi rischia di più è sicuramente Ibanez, soprattutto a fronte delle ultime prestazioni offerte. Llorente potrebbe scalare le gerarchie in maniera concreta già nelle prossime giornate. Se Mourinho lo ha voluto, di sicuro lo prenderà subito in considerazione. Llorente è abbastanza strutturato fisicamente regge bene il contrasto. Aggressivo quanto basta per incollarsi all’avversario per non farlo girare, a volte risulta un pochino irruento e ruvido, ma efficace e forte nei duelli aerei. Indosserà la maglia numero 14.