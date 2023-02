Salernitana, torna di moda l’attaccante svincolato. Arriverà subito?

La Salernitana del nuovo corso targato Paulo Sousa, vuole attingere dalla sezione svincolati per portare in rosa un nuovo centravanti. Non che la squadra granata sia priva di giocatori offensivi, ma forse il presidente Iervolino e tutto lo staff granata, hanno pensato che l’arrivo possibile del nuovo centravanti possa dare la scossa necessaria all’ambiente.

La Salernitana vuole il centravanti svincolato

Il centravanti svincolato che la Salernitana vuole portare a casa si tratta di Simone Zaza. Il giocatore ex Torino è svincolato dal 31 agosto 2022 ed è stato accostato a numerose squadre, ultima ma molto vicina al giocatore è anche il Benevento. Zaza, una carriera da giramondo, ha nella conclusione in porta e nella protezione della palla le sue armi migliori e, probabilmente lo staff della Salernitana ha individuato queste doti in lui. Vedremo se lo svincolato di lusso, uno dei più ricercati sul mercato, arriverà per rinforzare la rosa del nuovo mister Paulo Sousa.