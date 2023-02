La bruttissima sconfitta dell’Inter contro il Bologna arriva in un momento cruciale per i neroazzurri. La compagine di Inzaghi, dopo aver vinto in casa per 1-0 contro il Porto ha incassato l’ennesima sconfitta in campionato, fermandosi a soli 47 punti in 24 partite. Pochi, pochissimi, considerato che il Napoli viaggia a 65, portandosi a +18 dai neroazzurri. Inter che potrebbe decidere di non continuare con Inzaghi a fine anno e il candidato principale è Tuchel, ex Chelsea e PSG. Il tedesco ha portato i londinesi alla vittoria della Champions ma è stato esonerato a settembre 2022 ed è libero da vincoli contrattuali.

Tuchel all’Inter? Le alternative

L’allenatore tedesco classe 1973 sarebbe ideale per la squadra neroazzurra, dato che il modulo che predilige prevede la difesa a 3. Uno dei problemi di Tuchel all’Inter potrebbe essere la presenza di Lukaku, calciatore con cui c’è poco feeling dai tempi di Londra. L’alternativa al tedesco potrebbe essere rappresentata da De Zerbi, autore del miracolo Sassuolo prima e del fantastico Brighton poi, che è stato preso a settembre dal Brighton per sostituire Potter, andato al Chelsea al posto di Tuchel. Difficile, però, strappare l’allenatore italiano dalla squadra della Premier. Il sogno per i tifosi resta il ritorno di Antonio Conte: idea quasi impraticabile.