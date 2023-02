Serie A, Lazio-Atalanta ecco dove vedere la sfida tanto attesa, volta anche fini della Champions League. Le due squadre si sfideranno alle 20:45 di sabato 11 febbraio 2023 in un match valido per la 22° giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri riparte da due pareggi consecutivi, contro Fiorentina e Verona, adesso occorre riprendere la marcia verso l’Europa League. L’inatteso pareggio dei match è costato ai biancocelesti il sorpasso in classifica alla Roma. Anche Gasperini quinto a un punto dai prossimi avversari, deve rilanciare la Dea dopo la sconfitta col Sassuolo.

Serie A Lazio-Atalanta, dove vedere il match

Sarà possibile vedere il match tramite la piattaforma DAZN visibile su Smart Tv ovvero attraverso il decoder Tim Vision ovvero su applicazione su smartphone e tablet. La partita, inoltre, sarà visibile anche su parabola attraverso i canali di Sky Sport ed il canale 214 “Zona DAZN”. Infine anche per i possessori di Now Tv la gara sarà visibile sul canale Sky dedicato.

Sarri contro Gasperini, chi avrà la meglio?

Nel match di domani la formazione della Lazio avranno un unico obiettivo, evitare un ulteriore brusco rallentamento di percorso. I due pareggi dopo la vittoria per 4-0 sul Milan hanno certamente cambiato gli animi. Al contempo, sbarca a Roma una Dea pronta a tutto, ma costretta a fare i conti con la precedente sconfitta col Sassuolo, un ricordo da dimenticare. In classifica gli uomini di Gasperini incalzano proprio la Lazio a quota 38 punti, precisamente in meno dei capitolini.