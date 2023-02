Serie A, probabili formazioni Napoli-Cremonese: le scelte di Spalletti e Ballardini

Domenica 12 febbraio, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A tra Napoli-Cremonese. Le due compagini, guidate da Luciano Spalletti e Stefano Ballardini, si sfideranno allo stadio Diego Armando Maradona, ex stadio San Paolo, di Napoli.

Serie A, Napoli-Cremonese: come arrivano le due squadre

Il Napoli si avvicina al match reduce da due vittorie consecutive nelle ultime due giornate del campionato di Serie A. Gli azzurri, infatti, hanno superato in casa la Roma per 2-1 ed hanno vinto in trasferta per 0-3 contro lo Spezia. La Cremonese, invece, si avvicina alla gara reduce da due sconfitte consecutive nelle ultime due uscite stagionali. I lombardi, infatti, hanno perso 1-2 in casa contro l’Inter ed hanno perso, sempre in casa, 0-2 la sfida salvezza contro il Lecce.

Serie A, probabili formazioni Napoli-Cremonese

Le probabili formazioni del match di Serie A Napoli-Cremonese, valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Ecco le scelte di Luciano Spalletti e Davide Ballaradini.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Chiriches; Sernicola, Castagnetti, Galdames, Pickel, Valeri; Ciofani, Dessers. Allenatore: Ballardini.