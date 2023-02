Serie A, Roma-Verona dove vedere diretta TV partita streaming live DAZN e on demand?

Serie A TIM, Roma-Verona dove vedere il match del 19 febbraio valido per la 23esima giornata di Campionato, scopriamo insieme i dispositivi dove vedere la sfida dell’Olimpico. La Roma di Mourinho ha ben chiaro il suo obiettivo, ovvero la qualificazione Champions. Per ottenere i 3 punti in questa partita in casa contro l’Hellas Verona dovrà stringere i denti.

Serie A, Roma-Verona dove vedere il match: ecco i canali disponibili

Domenica alle 20.45 il via alla partita dell’Olimpico, valido per la 23esima sfida di Serie A TIM. Puoi vedere la sfida tra Roma e Verona, così come tutti i match della Serie A TIM 2022/23, su DAZN in streaming live e on demand.

Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata.

Telecronisti della gara

L’Aia ha reso note le designazioni arbitrali che dirigeranno le gare valide per la 23° giornata del Campionato di Serie A in programma per il 19 febbraio. La Roma ospiterà allo stadio Olimpico l’Hellas Verona di Marco Zaffaroni domenica sera ore 20.45. La direzione della gara è stata affidata all’arbitro Sozza della sezione di Seregno. Assistenti Bindoni e Imperiali. Il quarto uomo sarà Massimi. Al VAR Chiffi, mentre per l’AVAR ci sarà Di Martino.