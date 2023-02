Sampdoria-Inter probabile formazione, 22° sfida di Serie A TIM allo stadio Luigi Ferraris. Il club viola di Dejan Stankovic affronta l’Inter di Inzaghi. Una vera e propria lotta per il posto in Champions League, quella dei nerazzurri, a seguito della conquista del derby contro il Diavolo. Per l’ex centrocampista serbo la salvezza è complicata: riuscirà a trovare punti pesanti proprio contro l’Inter?

Sappiamo che il ct Inzaghi potrebbe fare un solo cambio in formazione dell’Inter che scenderà in campo lunedì, rispetto a quella che ha giocato dall’inizio domenica scorsa per il derby contro il Milan.

Sampdoria-Inter probabile formazione

Formazione della Sampdoria (3-4-1-2)

Audero

Colley

Gunter

Nuytinck

Zanoli

Winks

Cuisance

Augello

Djuricic

Gabbiadini

Lammers

Formazione dell’Inter (3-5-2)

Onana

Skriniar

Acerbi

Bastoni

Darmian

Barella

Brozovic

Calhanoglu

Dimarco

Lukaku

Martinez

Orario di inizio

Le due squadre si affronteranno per la ventiduesima giornata di campionato lunedì 13 febbraio alle 20.45.

I telecronisti

La telecronaca dell’incontro sarà affidata a Gabriele Giustiniani, con Massimo Gobbi al commento tecnico.

Sampdoria-Inter probabile formazione: precedenti sfide

Sampdoria e Inter si sono affrontate già 144 volte in tutte le competizioni, questo il bilancio: 24 vittorie Sampdoria, 43 pareggi, 77 vittorie Inter.