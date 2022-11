Hakan Calhanoglu: “Mi piace dirigere il gioco. Ho tanti amici nel Milan, ma i tifosi…”

Hakan Calhanoglu, ex calciatore del Milan, ora in forza all’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni a TRT Spor, organo di stampa turco.

Calhanoglu si è da subito complimentato con la squadra partenopea per il lavoro che sta facendo e ci ha tenuto a precisare: “Il Napoli sta andando molto bene e merita il primato, peraltro la prima partita dopo la sosta sarà contro di loro, ma noi non ci siamo ancora arresi“.

Hakan Calhanoglu si è detto felice riguardo il suo nuovo ruolo. E sul Milan…

In questi ultimi anni, il centrocampista e capitano della Turchia ha cambiato ruolo: “In Italia sono migliorato in fase difensiva, mi piacere dirigere il gioco. Prima venivo utilizzato come numero 10, ma ora sono contento di giocare in quella zona di campo“.

Infine Hakan Calhanoglu ha espresso un pensiero sulla squadra rossonera e un commento che non farà sicuramente felici i sostenitori del Diavolo: “Ho molti amici in squadra, ma ovviamente la prospettiva dei tifosi è diversa“.