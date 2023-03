Inter: si complica il rinnovo con un big della difesa, e non è Skriniar, sarà cessione?

L’Inter che entra nella fase più calda e delicata della stagione sta comunque già pensando in proiezione futura, soprattutto per quanto riguarda il calciomercato. Il reparto su cui la società nerazzurra sta lavorando si tratta di quello difensivo, già ampiamente discusso con il tiramolla Skriniar. Stavolta la decisione eventuale non riguarda lui.

L’Inter e la decisione sul difensore

La notizia degli ultimi giorni riguarda il rapporto tra l’Inter e Alessandro Bastoni. Secondo quanto viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, nonostante ci sia l’assoluta volontà di proseguire il rapporto insieme, il rinnovo di Bastoni sarebbe davvero molto complicato. I primi incontri tra le parti hanno palesato una distanza molto importante tra domanda e offerta. Bastoni guadagna 4 milioni di euro di cui 2,7 sono di parte fissa. I nerazzurri hanno allora offerto un rinnovo a 4,5 milioni di euro più bonus. Bastoni, chiede invece una parte fissa intorno ai 6 milioni di euro. La situazione appare complicata ed è per questo motivo che per non ritrovarsi come con Skriniar, l’Inter avrebbe preso una decisione molto chiara. Se l’accordo con il rinnovo non dovesse essere trovato, per il giocatore sarà cessione. Non ci saranno mezze misure, o rinnovo, o cessione.