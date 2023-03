Niente trasferta a San Siro per i tifosi del Lecce e la società salentina è scesa in campo per farsi sentire esprimendo il proprio rammarico per il provvedimento assunto dal Prefetto di Milano, che ha determinato il divieto di vendita dei tagliandi per la gara Inter-Lecce, ai residenti di Lecce e provincia. La società giallorossa, nel tentativo di tutelare i propri tifosi, si è attivata nei limiti consentiti dalla normativa vigente, interpellando Istituzioni e autorità competenti.

I tifosi del Lecce arrabbiati, anche la società

Il match tra Inter e Lecce sembrava poter essere l’occasione per una maxi-rimpatriata dei tifosi salentini, che per l’occasione avevano acquistato da tempo i biglietti per la partita, nel settore ospiti. Invece così non sarà, perchè la Prefettura di Milano ha ufficializzato il divieto di trasferta per i tifosi del Lecce, residenti nella provincia. I tifosi, vorrebbero prendere una decisione, installando una class action, per far escludere o annullare il provvedimento.