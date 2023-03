Serie A, probabili formazioni Fiorentina-Milan: Pioli non farà turnover

Va in scena la giornata di Serie A numero 25 ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Milan. La gara andrà in scena allo stadio Artemio Franchi di Firenze il giorno 4 marzo 2023 alle ore 20:45.

I rossoneri cercano di continuare la striscia positiva delle ultime giornate di campionato, mentre la Fiorentina di Vincenzo Italiano avrebbe bisogno di una vittoria contro una big per crescere in autostima e trovare degli stimoli che gli permettano di rilanciarsi anche in Serie A. Entrambe le compagini sono attese dai rispettivi impegni europei: il Milan deve difendere il gol di vantaggio maturato a San Siro contro il Tottenham, mentre la Fiorentina attende il Sivasspor negli ottavi di Conference League.

Le due squadre si sono affrontate 165 volte in Serie A e questi sono i precedenti:

76 vittorie Milan

45 vittorie Fiorentina

44 pareggi

Lo scorso anno andò in scena al Franchi una partita pazza in cui i rossoneri, poi Campioni d’Italia, furono sconfitti 4-3 dalla Fiorentina con una prova magistrale del bomber Dusan Vlahovic.

Fiorentina-Milan, le probabili formazioni: le scelte dei due tecnici

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodo, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez; De Ketelaere, Rebic; Giroud.

