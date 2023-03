Serie A, probabili formazioni Napoli-Lazio: emergenza difesa per Sarri

Torna la Serie A e si comincia subito con un anticipo dal grande fascino, ecco le probabili formazioni di Napoli-Lazio, le scelte di Spalletti e Sarri due tecnici che nella città partenopea godono di tantissimi estimatori. Il primo è il principale artefice di questo Napoli stellare che sta dominando il campionato italiano. Mentre il secondo (un masaniello lo ha definito lo stesso Spalletti in conferenza) è stato amatissimo quando sedeva sulla panchina azzurra.

Napoli-Lazio è una gara interessantissima in chiave campionato. Gli azzurri partenopei vogliono continuare a stupire e ad avvicinare sempre di più il sogno Scudetto che sembra sempre più vicino e più probabile. La Lazio dell’ex Sarri invece ha bisogno di fare punti per mantenere il 4° posto in classifica. C’è da respingere l’assalto di Roma e Atalanta oltre che mantenere la Juventus staccata.

Napoli-Lazio, le probabili formazioni della sfida del Maradona

Nessun turnover per Spalletti che schiera l’undici migliore al netto delle assenza di Mario Rui squalificato al quale viene avvicendato Oliveira. Per Sarri grandi dubbi in difesa: dovrebbe tornare Romagnoli affiancato da Patric ma è in ballottaggio anche Gila. Pedro parte dalla panchina per il problema alla mano.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

Lazio-Napoli 1-2, gli highlights della gara d’andata

Kvara e Kim risposero a Zaccagni nella sfida dell’Olimpico. Una vittoria del Napoli in rimonta su un campo difficile che ha costituito uno dei tanti mattoni messi per la costruzione della grande impresa che stanno compiendo i ragazzi di Luciano Spalletti in questa Serie A.