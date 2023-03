Il Torino che ha giocato e tenuto testa a una buona Juventus, vuole subito ripartire dopo la sconfitta nel derby. Per farlo Juric ha bisogno che tutti i suoieffettivi siano al meglio fisicamente, alle motivazioni ci pensa il mister. Proprio durante la partita con la Juventus, Juric potrebbe aver perso per un pò uno dei suoi migliori interpreti.

Vlasic si fa male contro la Juventus

Ansia in casa Torino per le condizioni di Nikola Vlasic. All’indomani della sconfitta nel derby contro la Juventus di Massimiliano Allegri, il tecnico Ivan Juric deve fare i conti con le condizioni del tesserato granata. Gli ultimi aggiornamenti non sembrano portare ottimismo. Vlasic, infatti, verrà sottoposto nelle prossime ore ad esami clinici approfonditi. Solamente dopo il nuovo controllo si potrà stilare una tabella di marcia e capire quali saranno effettivamente i tempi di recupero. La sensazione, però, è che prima di un mesetto il giocatore difficilmente vedrà il campo.