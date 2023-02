Torino, Juric: “A gennaio volevo una punta e invece…”

Il Torino stasera affronterà la Cremonese nel posticipo della giornata attuale di Serie A. La squadra di Juric vuole trovare quella continuità di risultati e rendimento che finora è mancata. Non che il Torino stia svolgendo un brutto campionato, ma se avesse avuto un ritmo più equilibrato avrebbe ottenuto risultati ancora migliori. E’ chiaro che stasera esiste solo un risultato per la squadra granata, in una partita da dentro o fuori invece per la Cremonese, che ha un disperato bisogno di punti.

Juric parla ancora del calciomercato

Juric nella conferenza stampa pre-Cremonese torna a parlare del mancato arrivo di una punta a gennaio. Il mister, che già in estate aveva manifestato lamentele (anche pubbliche) su questo tasto, dichiara che avrebbe voluto l’arrivo di un centravanti, dal momento che Pellegri è ancora infortunato e davanti si è con il solo Sanabria. E invece la punta richiesta non è arrivata. Juric dal mercato voleva anche Ilic, che è arrivato.