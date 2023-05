L’uno a uno acciuffato nel finale sa di sconfitta per il Milan. I rossoneri avevano sulla carta il match più facile e avrebbero potuto allungare sulle pretendenti alla Champions ma così non è stato. La squadra rossonera ha trovato una squadra ostica contro che avrebbe potuto anche portare a casa i tre punti; solo il gol arrivato alla fine salva il Milan da una caduta che sarebbe stata fatale. Sabato ci sarà lo scontro fra Inter e Roma, prima dell’euroderby di Champions. Pioli in conferenza ha ammesso la sua delusione.

Pioli in conferenza: “Non era questo il risultato che volevamo”

Quello che si presenta in conferenza ai microfoni di DAZN è un Pioli conscio che la mancata vittoria contro la Cremonese potrebbe costare al Milan il posto Champions: “Siamo delusi stasera, non volevamo questo risultato e volevamo vincere. Le partite sono poche da qui alla fine e se non cambiamo marcia faremo fatica arrivare tra le prime quattro. Abbiamo le qualità per fare meglio nelle prossime gare. Mi aspettavo un po’ più di profondità, abbiamo gestito bene il pallone controllando bene. Se purtroppo non riesci a sbloccarle diventa difficile, una squadra come la nostra non deve perdere lucidità. Nel secondo tempo abbiamo perso il filo logico del primo tempo ed appunto è diventata più complicata. Manca la determinazione nello sbloccare le partite, la squadra ha fatto di tutto per vincere le partite ma il fatto di non riuscire a sbloccarle ti basta un piccolo errore per rischiare di perdere. Ci manca questa lucidità, il secondo tempo non mi è piaciuto.”