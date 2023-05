Lega Serie A diritti tv – Oggi a Milano si terrà un’importantissima assemblea della Lega Serie A circa i diritti tv ed il futuro del massimo campionato italiano in quest’ottica. In particolare sul tavolo la fondamentale decisione sulla modifica dello statuto sul tema dei diritti d’archivi. Successivamente il fondamentale nodo dei diritti tv per le prossime stagioni.

Entrando nel particolare sembra che in linea di massima l’accordo sia già stato definito. Secondo le ultime indiscrezioni, come riportato da Calcioefinanza.it, ci dovrebbero essere 24 pacchetti per il prossimo bando di vendita dei diritti tv della Serie A. In sostanza si parla di otto pacchetti, ognuno dei quali prevederà una visione su base triennale, quadriennale e quinquennale.

Questa è la grande novità, ovvero i pacchetti in base alla durata grazie alla nuova legge Melandri. L’altra grande ed attesa novità riguarda la possibilità di trasmettere una gara in chiaro per i tifosi. Cresce dunque l’attesa per l’assmblea di oggi che sarà decisiva per le decisioni ed i bandi prossimi.