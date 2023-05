Lazio-Lecce, Marelli chiarisce: “Il secondo giallo a Banda sarebbe stato…”

Lazio-Lecce termina 1-1, un punto che alla fine della storia scontenta tutti. Il Lecce fino a ben oltre il 90esimo aveva assaporato la gioia dei fondamentali 3 punti per arrivare a una salvezza senza patemi d’animo, la Lazio doveva vincere per non rischiare niente in chiave quarto posto. Alla fine è uscito un pareggio, che è vero si che scontenta tutti, ma potrebbe essere un punto decisivo alla fine del campionato, per le sorti e per gli obiettivi di entrambe le squadre.

L’episodio dubbio analizzato da Marelli

Marelli, intervenuto ai microfoni di Dazn, ha commentato così l’episodio dubbio di Lazio-Lecce, il mancato secondo giallo a Banda. Episodio per il quale il mister biancoceleste Sarri ha criticato l’arbitro. Il giocatore del Lecce, già ammonito, va a commettere un’infrazione su Lazzari, al limite del cartellino. Si sarebbe trattato del secondo giallo per Banda e la conseguente espulsione, non è stato di questo avviso l’arbitro Maresca. Marelli ha chiarito la situazione, ecco le sue parole: “Il secondo giallo sarebbe stato severo anche se Banda ha rischiato molto”.