Lecce, le parole di Baroni: “Ottima prestazione, c’è rammarico ma…”

Il Lecce esce con un punto dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio, ed è un punto pesante, anche se la squadra giallorossa aveva assaporato il sapore dei tre punti. Il gol di Milinkovic-Savic arrivato a tempo scaduto ha decretato il pareggio tra Lazio e Lecce, a Baroni rimane il prezioso punto in classifica e una prestazione maiuscola, condita da due gol, che mancavano da troppo tempo.

Le parole di Baroni

Il Lecce aveva in bocca il sapore dei tre punti, invece a tempo scaduto ne arriva solamente uno. I giallorossi offrono una prestazione maiuscola, segnano due gol, sbagliano un rigore e si dannano l’anima, come dovrebbe fare proprio una squadra inguaiata nella lotta per la salvezza. Protagonista Oudin, con una doppietta, il giocatore che non ti aspetti in una serata particolare, contro una grande squadra come la Lazio. Baroni analizza così la partita tra Lazio e Lecce in conferenza stampa nel post partita. Ecco le sue parole: “Posso solo fare i complimenti ai ragazzi, noi dobbiamo giocare sempre così. La squadra ha interpretato bene la partita. Sono contento per Oudin, gli abbiamo cambiato ruolo, mi è piaciuto in questa posizione. Peccato per il risultato, contava la prestazione che è stata convincente. Dobbiamo affrontare così le ultime tre gare, c’è un po’ di rammarico, l’ho già detto ai ragazzi. Non puoi schiacciarti perché loro hanno qualità, dovevamo tenerli lontani dall’area come eravamo riusciti a fare. Abbiamo fatto un prestazione maiuscola proprio per questo. Ci teniamo la prestazione, non guardiamo il risultato”.