Lecce: è l’ora di Colombo, bomber a due facce che può ancora salvare la stagione, stasera tocca a lui?

Il Lecce stasera contro la Lazio si gioca una fetta di salvezza, o meglio di tranquillità. La formazione giallorossa non si trova ancora nella zona rossa, ma la sconfitta casalinga contro il Verona ha complicato i piani e non di poco. Baroni contro i biancocelesti vorrebbe cambiare qualcosa a livello offensivo, il più in difficoltà in questo scorcio di stagione.

Colombo titolare nel Lecce?

Quel che arriva da Lecce in queste ore, nel giorno di una delicatissima sfida per la formazione di Marco Baroni, è che Lorenzo Colombo potrebbe partire titolare, anche se il mister scioglierà il dubbio solo a ridosso della gara. Rivelazione e simbolo del reparto avanzato dei salentini nella prima parte di stagione, sta effettivamente vivendo un 2023 complicato. Che non incide certo sulla stima che tecnico e club hanno nei suoi confronti, infatti il Lecce lo riscatterà a 2,5 milioni e il Milan lo controriscatterà a 3,5, ma è chiaro che dovrà dare una svolta in questo finale di stagione anche per poter vivere un’estate da protagonista sul mercato.