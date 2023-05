Lecce: il mal di gol riapre la lotta salvezza, ora Baroni cambia?

Il Lecce stecca il primo match point a disposizione, perdendo in casa contro il Verona, in una partita che potenzialmente avrebbe avuto come risultato positivo anche il pareggio. Invece arriva la sconfitta che non fa stare tranquilli nessuno in casa salentina. Per queste ultime partite mister Baroni proverà a cambiare qualcosa?

Al Lecce, in fin dei conti, bastava non perdere per allungare a +5 sullo Spezia e restare a +4 dal Verona (e, ancora, evitare di doversi guardare anche dalla Cremonese). E invece, ancora una volta, i giallorossi si complicano la vita da soli. Baroni s’interroga sul perché la squadra crea poco e subisce molto contro le dirette rivali. Questione mentale? Fisica? Il Lecce è scomparso sul più bello, come contro la Samp. E torna a risuonare l’allarme gol, lecita conseguenza se Ceesay girovaga sulla trequarti senza riempire – lui, come gli altri – l’area di rigore. Errori che tornano a ripetersi come una spiacevole costanza. Ora quattro esami alla fine, per non gettare via tutto quello di buono, anzi ottimo fatto finora.