Napoli premio scudetto tournée in Corea – Oggi allo stadio Diego Armando Maradona ci sarà la prima festa ufficiale con i tifosi e la squadra che si incontreranno dopo la vittoria. Diciamo la prima perchè da qui al 4 giugno, ultima giornata di campionato, saranno numerose le feste e gli appuntamenti per festeggiare.

Napoli premio scudetto tournée in Corea

Intanto come riportato da calcioefinanza.it, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe convocato capitan Di Lorenzo per comunicargli il premio scudetto per la squadra. Non una novità visto che il patron aveva già comunicato alla squadra un ulteriore premio rispetto a quello previsto da contratto sia per la Champions League che per lo scudetto. Nell’incontro oltre a questa comunicazione il numero uno del Napoli ha anche confermato una mini-tournèe.

Il Napoli infatti, al termine della stagione partirà il 5 giugno per una mini-torunée in Corea del Sud. Un breve periodo di 5 giorni con rientro il 10 giugno per disputare due amichevoli grazie alla partnership con Dunamu, piattaforma di criptovalute sudcoreani con cui collabora il Napoli da gennaio. Ovviamente questo extra lavoro per gli azzurri farà scalare il ritiro per preparare la prossima stagione a non prima del 10 luglio.