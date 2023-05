Maurizio Pistocchi, giornalista e opinionista tv, twitta parole decise sul futuro della Juventus, o meglio del suo allenatore. Secondo Pistocchi la Juve sta andando alla carica per portare sulla propria panchina un rampante allenatore, che tanto bene ha fatto quest’anno sulla panchina di una squadra neopromossa.

Il nome cercato dalla Juventus

La Juventus quest’anno ha passato una stagione travagliata sotto tutti i punti di vista, sia quelli tecnico-tattici, che quelli societari. Di mezzo c’è stata anche la penalizzazione, dapprima inflitta con i 15 punti tolti alla squadra bianconera e poi successivamente restituiti. Anche se adesso il futuro della Juventus e della classifica della Serie A è sempre incerto, proprio per la penalizzazione che torna forte e pendente. In tutto ciò Allegri ha avuto i suoi meriti nel far restare unito l’ambiente, anche se in campo il gioco ha latitato e non di poco. A tal proposito Maurizio Pistocchi ha twittato sul suo profilo queste parole, sia sul futuro “progetto” Juventus che sul prossimo allenatore: “Paolo Berlusconi conferma la nostra anticipazione, la Juve cerca Palladino e quindi licenzierà Allegri. Palladino, come è ovvio, non conferma”.