Roma, decisione presa sul futuro di Spinazzola

La Roma e Leonardo Spinazzola, dopo essersi tanto amati, in estate potrebbero dirsi addio. Spinazzola ha un contratto fino al 2024, proprio come Mourinho, e non è mai stato chiamato per discutere un rinnovo. La separazione è una possibilità per la prossima estate. È ovviamente prematuro fare questo tipo di discorsi, ma la strada porta inevitabilmente in quella direzione.

Il futuro di Spinazzola

Spinazzola piace a qualche squadra spagnola, ha riconquistato la Nazionale, può ricollocarsi facilmente se Tiago Pinto non chiede una cifra esagerata. La Roma, impegnata in una faticosa ristrutturazione finanziaria, vuole evitare in ogni modo delle minusvalenze. Ma è anche interesse del giocatore garantirsi un avvenire, a 30 anni, e cercare la miglior soluzione possibile. Intanto però potrebbe andare in panchina nella prima semifinale, lasciando spazio a Celik. Spinazzola e Mourinho saranno ancora in maglia giallorossa il prossimo anno? La Roma su Spinazzola sembra aver deciso, almeno ad oggi non ci sono dubbi: sarà cessione.