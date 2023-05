Post partita di Monza-Roma ad altissima tensione, soprattutto nelle e per le parole di Mourinho, con riferimento alla classe arbitrale. E adesso il rischio squalifica per lui è davvero concreto. Dopo la partita di ieri il mister portoghese, senza alzare la voce si è espresso in maniera altamente negativa contro l’arbitro, utilizzando toni che mai o quasi mai si sono sentiti nelle interviste. Mourinho è speciale anche in questo.

Mourinho a rischio squalifica

Non sorprende, ma fa sempre notizia. Il procuratore federale Giuseppe Chinè ha aperto un’indagine per deferire José Mourinho dopo le parole pronunciate, al termine della gara col Monza, contro l’arbitro Chiffi. Sarà deferita anche la Roma per responsabilità oggettiva. Da tenere presente che Mourinho, dopo la vicenda di Cremona contro l’arbitro Serra, è recidivo. Per lo Special One il rischio della squalifica in vista della sfida-Champions di sabato contro l’Inter all’Olimpico è concreto. Sulla vicenda non si esprime il giudice sportivo ma il tribunale federale: c’è anche l’ipotesi del patteggiamento.