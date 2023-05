Salernitana: tutti pazzi per Dia, fissato il prezzo, plusvalenza in arrivo?

La Salernitana si gode Boulaye Dia. L’attaccante granata è stato il colpo più azzeccato della Serie A in questa stagione visto il suo ottimo rendimento. L’ex Villarreal dovrebbe essere riscattato dai granata per circa 12 milioni di euro, ma stando alle ultime indicazioni di mercato il suo valore ora si aggirerebbe intorno ai 35 milioni. Non a caso, nelle ultime settimane, si sarebbero fatte avanti squadre come Milan e Juventus in vista della prossima stagione.

I numeri di Dia

Soprattutto in questa seconda parte di stagione, Dia ha ripreso a trascinare la Salernitana a suon di gol. La fiducia di mister Sousa, quindi, sembra avergli fatto bene portando lo score personale a quota 15 reti e 5 assist. Non solo assist e gol, ma anche azioni a tutto campo, come in occasione di uno dei gol segnati alla Fiorentina nell’ultimo turno di campionato giocato. Vedremo se Dia continuerà ad incrementare il suo score e se la Salernitana riuscirà e vorrà trattenerlo nel calciomercato estivo.