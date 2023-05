Serie A, dove vedere Milan Cremonese: diretta tv e streaming

Serie A, dove vedere Milan Cremonese: come seguire il match dello stadio San Siro, crocevia importante per entrambe le squadre. La sfida tra rossoneri e grigiorossi sarà infatti fondamentale per gli uomini di Pioli, invischiati nella lotta per un posto in Champions League, ma anche per la squadra di Ballardini, che vuole tenere vive le speranze salvezza, alimentate dai risultati delle concorrenti e dal pari con il Verona. Insomma, in palio c’è davvero tanto da ambo le parti.

Dove vedere Milan Cremonese

Milan Cremonese, in programma alle ore 21 di mercoledì 3 maggio, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn. Dunque occorrerà scaricare l’app su una smart tv oppure collegare il proprio televisore a una console XBox o Playstation, un dispositivo come Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick o TimvisionBox. Per quel che riguarda lo streaming, l’applicazione è disponibile su smartphone e tablet. Infine si può andare anche sul portale della piattaforma con il proprio personal computer.