Serie A, dove vedere Roma-Salernitana: diretta tv e streaming live

Terzultima giornata di Serie A e gare sempre più determinanti per la conquista dei vari obiettivi, ecco dove vedere Roma-Salernitana in diretta tv e streaming live. Sarà sfida tra due tecnici portoghesi molto differenti tra loro, per blasone, origini e filosofia di gioco. Mourinho contro Paulo Sousa è ulteriore pepe su questa attesissima sfida.

La Roma resta aggrappata alle ultime speranze di andare in Champions League, perlopiù legate ai risultati delle altre squadre. Potrebbe infatti non bastare ai giallorossi vincere tutte e tre le ultime gare, troppi i punti persi per strada e troppe anche le squadre che precedono in classifica i ragazzi di Mourinho. La Salernitana invece vede il traguardo della seconda salvezza consecutiva sempre più vicino. Basterà infatti 1 punto nelle prossime tre gare a Dia e compagni per festeggiare l’importantissimo traguardo.

Le probabili formazioni del match

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio, Mancini, Cristante, Ibanez, Zalewski, Bove, Matic, Spinazzola; Pellegrini, Abraham, Solbakken.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa, Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Coulibaly L., Vilhena, Bradaric; Candreva, Dia, Piatek.

Dove vedere Roma-Salernitana in diretta tv e streaming

Roma-Salernitana si giocherà lunedi 22 maggio alle ore 18:30 presso lo Stadio Olimpico di Roma. Sarà possibile seguire il match in streaming live su DAZN, per poter vedere l’incontro è necessario scaricare l’App DAZN, disponibile su pc, tablet, smart tv e altri dispositivi mobili, registrarsi e abbonarsi al costo di 29,99 euro mensili.

La partita di Serie A sarà visibile in diretta TV anche su Sky Sport, grazie all’acquisizione dei diritti tv per trasmettere tre partite di campionato a giornata. Il canale di riferimento è Sky Sport Calcio.

