Serie A, Udinese-Napoli dove vederla in diretta tv e streaming live

Udinese-Napoli dove vederla in diretta tv e streaming live. Sarà finalmente la volta buona per festeggiare il tanto atteso terzo scudetto napoletano oppure i supporters azzurri dovranno attendere ancora qualche giorno? A Udine c’è tanta attesa per questa gara che potrebbe sancire definitivamente il dominio dei ragazzi di Spalletti sul Campionato di Serie A 2022/2023.

Tra il Napoli e la festa però c’è una Udinese che, come già successo alla Salernitana domenica scorsa, non vuol fare la vittima sacrificale. I bianconeri di Sottil dopo una prima parte di stagione eccellente sono scivolati fino al 13° posto in classifica. Fanno parte di un gruppo di 6 squadre, racchiuse in appena 3 punti, che si contenderanno fino alla fine l’8° posto in graduatoria. Una posizione che teoricamente non dovrebbe riservare la qualificazione alle Coppe Europee ma che alla luce di quanto potrebbe accadere alla Juventus -invischiata in diverse situazioni legate alla giustizia sportiva e ordinaria- potrebbe consentire l’accesso alla prossima Conference League.

Al Napoli basterà 1 punto e con un eventuale +16 in classifica sulla Lazio a 5 gare dalla conclusione nessuno potrebbe più sorpassare la banda di Spalletti. Anche se con un mancato successo dei biancazzurri di Sarri lo scudetto arriverebbe con 24 ore d’anticipo e senza neppure giocare.

Udinese-Napoli, dove vederla: gli azzurri festeggiano lo scudetto?

Udinese-Napoli si giocherà giovedi 4 maggio 2023 alle ore 20:45 alla Dacia Arena di Udine. Ecco dove vederla in diretta tv e streaming live: la gara sarà un’esclusiva di DAZN ed è possibile seguirne lo svolgimento oltre che in diretta tv anche in streaming live scaricando l’apposita app di DAZN per dispositivi mobili.

Le probabili formazioni

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.

allenatore: Sottil

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia

allenatore: Spalletti

Napoli-Udinese 3-2, le immagini della gara d’andata