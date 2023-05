Verona – Torino 0 – 1, fischi dalle tribune per l’Hellas

Verona – Torino finisce 1 a 0 per gli ospiti e complice la vittoria dello Spezia sul Milan, i gialloblu sono tornati in zona retrocessione. La squadra di Marco Zaffaroni ha abbandonato mestamente il terreno di gioco fra i fischi del pubblico. L’allenatore dei veneti in conferenza stampa ha commentato l’accaduto smorzando le polemiche: “I tifosi sono sempre da rispettare: hanno manifestato il loro stato d’animo e ne prendiamo atto. Il nostro obiettivo è quello di cercare di dare più soddisfazioni possibili: capisco che sia difficile da comprendere, ma stiamo facendo una rincorsa importante. Sono stati mesi difficili, la squadra ha fatto un percorso importante: manca ancora un pezzettino, noi ce la stiamo mettendo tutta. All’interno di un percorso così è fisiologico che ci sia qualche inciampo. La squadra sin qui è stata brava a reagire, ce la metteremo tutta per provare a raggiungere l’obiettivo”.

Vlasic decide Verona – Torino

La partita del Bentegodi è stata decisa da un gol di Nikola Vlasic al 29′ del primo tempo. Il calciatore croato dal limite dell’area di rigore, ha fatto partire un sinistro imprendibile per Montipò. In più occasioni i padroni di casa hanno provato a raddrizzare il punteggio ma senza fortuna (Lazovic colpisce il palo esterno). Adesso i gialloblù hanno gli stessi punti dello Spezia ma sono in svantaggio negli scontri diretti, infatti hanno perso 2 a 1 all’andata e pareggiato 0 a 0 al ritorno. Calendario alla mano la situazione per la squadra di Zaffaroni diventa ancora più critica, infatti gli avversari delle ultime tre giornate sono Atalanta e Milan (in trasferta) e Empoli (in casa).