Breaking news: morto Silvio Berlusconi, presidente del Monza

Alle 9:30 di questa mattina, al San Raffaele di Milano, si è spento Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia e presidente del Monza, club acquistato in Serie C e riportato in Serie A, aveva 86 anni. Messaggi di cordoglio stanno arrivando da tutto il mondo politico e sportivo mentre i media di tutto il mondo stanno riportando la notizia della sua morte.

Morto Berlusconi: aveva 86 anni

Personaggio politico molto discusso, ha fatto parlare di sé sia nel mondo politico che in quello sportivo. Presidente storico del Milan e presidente del Monza dal 2018, Berlusconi in 31 anni ha regalato al Milan 29 trofei fra cui 8 campionati e 5 Champions League. Negli ultimi mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate ed era stato ricoverato varie volte al San Raffaele. L’ultima volta era stato dimesso il 19 maggio salvo poi ritornare qualche giorno fa a causa di una patologia ematologica che lo aveva costretto a tornare al San Raffaele, dove si è spento questa mattina verso le ore 9:30. Le sue condizioni erano parse stabili fino a questa notte e avevano tranquillizzato l’ambiente vicino a lui ma si sono aggravate questa mattina e hanno portato alla morte di uno dei presidenti di calcio e politici più discussi della storia italiana.