Italiano incontra Commisso, vertice sul futuro dell’allenatore

Per la Fiorentina di Vincenzo Italiano la stagione non si è chiusa nel migliore dei modi. I viola sono giunti all’atto finale sia della Coppa Italia che della Conference League ma in 15 giorni sono arrivate due amare delusioni. Nella competizione nazionale sono stati sconfitti dall’Inter per 2 a 1 e con lo stesso punteggio hanno ceduto al West Ham nella finale continentale. Adesso è giunto il tempo di bilanci di fine stagione e per questo motivo Rocco Commisso e Vincenzo Italiano si sono incontrati per parlare del futuro del club toscano.

Italiano verso il rinnovo

Come riportato da Alfredo Pedullà il summit tra il patron della Fiorentina e il tecnico di origini tedesche si è chiuso in maniera decisamente positiva. Entrambe le parti sono propense a continuare insieme e con ogni probabilità Vincenzo Italiano rimarrà un altro anno sulla panchina dei Viola. L’ex allenatore dello Spezia era uno dei candidati per la panchina del Napoli ma l’assalto di Aurelio De Laurentiis sembra oramai svanito.