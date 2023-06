Il Lecce ha trovato la salvezza tanto sperata e tanto cercata nell’ultima partita vinta a Monza con un rigore realizzato ben oltre il 90′ da Colombo. Ma contava il risultato, soprattutto per l’importanza dei tre punti in palio. Il Lecce si salva quindi con una giornata di anticipo e per una squadra neo-promossa si tratta comunque di un grande traguardo. A parlare dei giallorossi, di mister Baroni e anche di Corvino è stato Eugenio Fascetti, che ha descritto con elogi la stagione del Lecce e dei suoi protagonisti.

Le parole di Fascetti

L’importanza della programmazione e degli acquisti di Corvino, la sicurezza e la tenacia che ha dato alla squadra Baroni e tutti i giocatori, da Baschirotto a Strefezza, passando per Umtiti e Falcone, insieme ai tifosi sempre appassionati, sono stati autentici protagonisti della stagione del Lecce. Eugenio Fascetti ripercorre con parole al miele tutto ciò e proprio sul Lecce, Corvino e Baroni si esprime: “Ne ero certo. Mi ha fatto piacere che il colpo decisivo sia maturato a Monza, dove 38 anni fa il mio Lecce conquistò il punto della matematica promozione in A, corsi e ricorsi storici. Allora come oggi, una societò solida alle spalle di un tecnico è un passaporto per la gloria, poi c’è Corvino che non ce l’hanno tutti. Sa di calcio come pochi. Poche parole e un bel bagaglio d’esperienza. Non è la prima volta che fa bene, ottine risultati. Non è assolutamente facile salvarsi, appena risaliti dalla Serie B. Vorra dire qualcosa”.