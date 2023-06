Il Lecce e Baroni non si sono ancora ne ufficializzati ne detti addio, ma spunta una clamorosa indiscrezione sulla panchina dei giallorossi. Più che altro arriva la notizia di una (possibile?) trattativa con un mister conosciuto che ha voglia di fare bene anche in Serie A. Nulla di certo, al momento si tratta solo di una voce.

Il nome accostato alla panchina del Lecce

Sulla panchina del Lecce può finire a sorpresa Pippo Inzaghi, reduce dalla cavalcata fino ai playoff con la Reggina. Riformerebbe la coppia dei fratelli-allenatori in Serie A insieme a Simone e raccoglierebbe l’eredità di Baroni. Decisivo, in questo senso, un incontro che ci sarà nei prossimi giorni tra Baroni e Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica del Lecce. Il tecnico, dopo la salvezza, sta ragionando: ha offerte dalla Serie B e non ha ancora sciolto la riserva sul futuro. Stando a quando risulta, la permanenza di Baroni a Lecce è tutt’altro che sicura e per questo Corvino avrebbe già alcuni nomi in mente per la successione. Tra questi, appunto, quello di Pippo Inzaghi. Indiscrezione riportata dal Corriere dello Sport.