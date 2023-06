Roma-Spezia, streaming gratis e diretta TV Sky o DAZN. Dove vedere Serie A

Domenica 4 giugno alle ore 21:00 presso lo Stadio Olimpico di Roma va in scena l’ultima giornata del campionato di Serie A, ecco dove vedere Roma-Spezia in diretta tv e streaming live. Due squadre che ancora hanno qualcosa da chiedere alle rispettive stagioni in termini di raggiungimento degli obiettivi.

La Roma di Mourinho (alla sua probabile ultima gara in giallorosso) arriva dalla dolorosissima sconfitta in finale di Europa League ai calci di rigore contro il Siviglia. Deve vincere per respingere l’assalto della Juventus al piazzamento che vale l’Europa League oppure dovrà accontentarsi della Conference League già vinta la scorsa stagione. Al netto della situazione dei bianconeri, sempre sotto la lente d’ingrandimento dell’UEFA che ne paventa l’esclusione dalle proprie competizioni almeno per il prossimo anno, si tratta di una gara molto importante per il futuro della Roma.

Lo Spezia invece è impegnato nella lotta per non retrocedere. Con una vittoria all’Olimpico i liguri sarebbero certi della salvezza essendo in vantaggio negli scontri diretti contro il Verona. Gli scaligeri sono impegnati contro il Milan e tutto è ancora aperto per decidere chi sarà l’ultima retrocessa dalla Serie A.

Roma-Spezia, le probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ibanez; Celik, Cristante, Bove, Zalewski; Wijnaldum, Pellegrini; Belotti.

All. Mourinho

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Wisniewski, Ampadu, Nikolaou; Amian, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Gyasi, Nzola.

All. Semplici

Dove vedere Roma-Spezia in TV e streaming

Roma-Spezia si disputerà domenica 4 giugno alle ore 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva in diretta TV su DAZN dopo aver sottoscritto uno degli abbonamenti in essere.

DAZN è l'unica piattaforma che trasmette tutte le partite di Serie A TIM: 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata.

E’ possibile seguire la gara anche in streaming sempre su DAZN scaricandone l’App su uno dei dispositivi mobili che ne supportano il servizio.

