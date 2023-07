Amichevoli Atalanta estate 2023: calendario, date e orari delle partite in programma

AMICHEVOLI ATALANTA ESTATE 2023, IL CALENDARIO DELLE GARE IN PROGRAMMA. La stagione calcistica si è appena conclusa e già alcune squadre iniziano a programmare la ripresa dell'annata calcistica 2023/2023. L'Atalanta ha conquistato la qualificazione alla prossima Europa League centrando il 5° posto in classifica e quindi tornerà a calcare i campi continentali dopo un anno di assenza dalle competizioni europee.

Ritiro Atalanta 2023/2024, ecco quando avrà inizio e dove si svolgerà

Gli orobici ancora guidati dal vate Gianpiero Gasperini si ritroveranno martedi 11 luglio al Centro Tecnico di Zingonia dove verranno effettuati i primi test fisico atletici. Da qui si partirà poi per il ritiro estivo che anche quest'anno si svolgerà a Clusone, in Alta Val Seriana, dal 14 al 22 Luglio. Qui la squadra disputerà anche le prime uscite stagionali.

Amichevoli Atalanta estate 2023, data e luogo delle partite

A Clusone si svolgeranno le prime sgambate della squadra e anche i primi test in campo contro avversari di modesto valore. Tutte le gare si svolgeranno presso il Centro Sportivo "Città di Clusone. Ecco il calendario delle prime amichevoli neroazzurre:

16/07 Atalanta-Rapp. Città di Clusone (Clusone - ore 17:00)

20/07 Atalanta-Rapp. Val Seriana (Clusone - ore 17:00)

22/07 Atalanta-Locarno (Clusone - ore 17:00)

Fissate anche la prime amichevoli di un certo spessore:

29/07 Bournemouth-Atalanta (Bournemouth - ore 16:00)

05/08 Union Berlino-Atalanta (Berlino - ore 15:30)

Atalanta e Clusone: un binomio che funziona davvero

Anche quest'anno l'Atalanta ha scelto Clusone e la Val Seriana per preparare la nuova stagione di Serie A e non solo. Le motivazioni sono molteplici come spiegava il Presidente Percassi ormai tre anni fa. Da allora grandi risultati e la consapevolezza che questo binomio funziona alla grande.