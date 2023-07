Lazio-NK Bravo, streaming gratis e diretta tv? Dove vedere amichevole estiva

La Lazio sta preparando accuratamente il calciomercato, con acquisti mirati e nessuna spesa folle per provare a riconfermare il secondo posto dell'anno scorso: le amichevoli di questa estate serviranno per oliare sempre di più i meccanismi del tecnico toscano.

Mercoledì 26 luglio alle ore 18:00 al “Rodolfo Zandegiacomo” di Auronzo di Cadore si disputerà l’amichevole Lazio-NK Bravo, gara che servirà per testare la situazione di forma della squadra biancoceleste. L'ultima amichevole dei laziali ha visto una bella vittoria per 4-0 contro la Triestina, mentre adesso ci saranno di fronte la squadra del massimo campionato sloveno.

Lazio-NK Bravo, probabili formazioni

Dove vedere Lazio-Nogometni Klub Bravo in tv e streaming

L’incontro amichevole Lazio-NK Bravo in programma ad Auronzo mercoledì 26 luglio sarà visibile su Lazio Style Channel, canale di Sky visibile sul 233 del satellite. La diretta streaming della gara amichevole non è però prevista, salvo l'utilizzo di Sky Go che permette di guardare la gara attraverso l'app disponibile per pc, smartphone e tablet.