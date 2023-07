Mauro Meluso, l'identikit del nuovo ds del Napoli

Aurelio De Laurentiis ha scelto l'erede di Cristiano Giuntoli, al quale va il difficile compito di migliorare ulteriormente la squadra campione d'Italia in carica. Decisione come sempre sorprendente del presidente dei partenopei che sceglie un dirigente che non ha mai lavorato in un top-club di Serie A.

Mauro Meluso è il nuovo direttore sportivo del Napoli. Il dirigente calabrese è il prescelto di Aurelio De Laurentiis e la decisione è come sempre sorprendente, infatti nelle ultime ore sembrava salissero le quotazioni di Massara. È lo stesso patron degli azzurri a comunicare ufficialmente la notizia tramite un tweet: "Sono lieto di annunciare che Mauro Meluso è il nuovo Direttore Sportivo del Napoli. Benvenuto nella nostra famiglia e auguri di buon lavoro! Aurelio De Laurentiis".

Chi è Mauro Meluso

Il neo ds del Napoli è alla sua prima esperienza in Serie A. Ex calciatore, ha calcato il terreno di gioco fra i primi anni 80' e 90' debuttando nel massimo campionato italiano con la maglia della Lazio. In seguito è passato alla Cremonese e infine ha chiuso nel 95' dopo varie esperienze nelle categorie inferiori. Da dirigente ha mosso i primi passi a Foggia e continuato la sua gavetta con Padova, Pisa, Sangiovannese, Teramo e Ternana, finendo nel 2014 a Cosenza. Nella sua città natale è rimasto per due stagioni e nel 2016 ha iniziato a conquistare notorietà grazie all'incarico di direttore sportivo del Lecce. Ha contribuito in maniera fondamentale alla doppia promozione dei pugliesi dalla C alla A ma nel 2020, a seguito della retrocessione dei giallorossi, è passato allo Spezia. Nonostante un contratto triennale, in Liguria ci è rimasto un solo anno. Dal 2021 a oggi è fermo ai box.