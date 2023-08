Sassuolo-Verona diretta tv in chiaro e streaming live, Sky o DAZN? Dove vedere Serie A

Sassuolo-Verona alla terza giornata di campionato è clamorosamente uno scontro testa-coda con i neroverdi ancora appiedati a zero punti e gli scaligeri di mister Baroni sorprendentemente a punteggio pieno. Ecco tutte le informazioni sulla sfida e dove vedere in diretta tv e streaming live questo interessante incontro di Serie A

Sassuolo-Verona è già un test importantissimo per gli emiliani di Alessio Dionisi, mentre rappresenta l'opportunità ghiottissima di andare in testa alla Serie A per il Verona in solitaria. Il Sassuolo deve rilanciare la sua stagione dopo un calendario realmente duro in queste prime due uscite stagionali: sconfitta in casa contro l'Atalanta e sconfitta al Maradona contro i campioni d'Italia partenopei. Il Verona invece dopo aver trionfato nello scontro diretto di Empoli ha avuto la meglio anche contro una Roma sfortunata tra le mura amiche del Bentegodi. Era capitato soltanto altre due volte che i gialloblù partissero con due vittorie consecutive in Serie A e in una di queste stagioni a fine campionato arrivò addirittura lo scudetto.

Scopriamo dove vedere in diretta tv e streaming Sassuolo-Verona, anticipo del terzo turno di Serie A.

Probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli, Toljan, Erlic, Tressoldi, Vina; Racic, Henrique; Defrel, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

All. Dionisi

VERONA (3-4-2-1): Montipò, Magnani, Coppola, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho, Mboula; Ngonge.

All. Baroni

Dove vedere Sassuolo-Verona in tv e streaming

Sassuolo-Verona si giocherà venerdi 1° settembre 2023 alle ore 18:30 allo Stadio Mapei di Reggio Emilia. Sarà visibile su DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky). I programmi di Sky Sport e Sky Calcio sono visibili in streaming su SkyGo e relativa app, per i soli abbonati.

Sarà possibile seguire il programma in streaming dopo aver scaricato l'apposita APP su uno dei dispositivi mobili compatibili.

